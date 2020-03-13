الرياض 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي - رحمه الله -.وقال سمو ولي العهد: " تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن خالد بن محمد القاسمي - رحمه الله - ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".// انتهى //16:17ت م0067