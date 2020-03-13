براغ 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة التشيكية اليوم أنها ستحظر دخول جميع المسافرين الأجانب إلى البلاد، كما ستحظر مغادرة جميع مواطنيها البلاد ابتداء من 16 مارس في إطار جهودها لوقف انتشار فيروس كورونا بعد تسجيل 177 إصابة مؤكدة.وقال وزير الداخلية يان هاماجيك في تصريح للصحفيين : إنه ابتداء من منتصف ليل الأحد الاثنين، سنحظر دخول جميع الأجانب إلى جمهورية تشيكيا، كما سنحظر مغادرة المواطنين التشيك للبلد" العضو في الاتحاد الأوروبي.// انتهى //16:18ت م0068