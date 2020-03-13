إسلام آباد 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأكدت سلطات الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 22 حالة مؤكدة، بعد ظهور إصابة جديدة اليوم في مدينة كراتشي.وأوضحت وزارة الصحة في كراتشي في بيان اليوم أن الإصابة الجديدة ظهرت في شخص بالغ من العمر 52 عاماً .وأضاف البيان أن السلطات الباكستانية قررت اتخاذ إجراءات استثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، حيث أغلقت المدارس الابتدائية في أقاليم بلوشستان والسند وجيلجيت بلتستان لغاية 31 مارس الحالي.// انتهى //17:06ت م0090