تونس 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واستلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم اتصالا هاتفيًا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن خلالها تأجيل زيارته التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى تونس يوم الاثنين المقبل.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن الرئيس الجزائري عزا هذا التأجيل إلى الأوضاع الصحية السائدة في الفترة الحالية، مؤكدا حرصه على أن تتم هذه الزيارة في أقرب الآجال بعد تجاوز هذا الوضع الذي يعيشه العالم بأسره.وأضاف البيان أن الرئيسين التونسي والجزائري تطرقا خلال الاتصال إلى العلاقات المتميزة بين البلدين والإرادة المشتركة من أجل فتح آفاق جديدة أرحب للتعاون في مختلف المجالات، إلى جانب الوضع الإقليمي في المنطقة في ظل تطابق وتكامل موقفي البلدين خاصة في ما يتعلق بالأزمة الليبية وضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي لها.// انتهى //17:16ت م0092