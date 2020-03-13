اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 624 ألف رغيف خبز خلال ستة أشهر في شمال لبنان
الجمعة 1441/7/18 هـ الموافق 2020/03/13 م واس
شمال لبنان 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء 624,000 رغيف خبز خلال ستة أشهر على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم جميع أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
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17:25ت م
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