سقطرى 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 300 سلة غذائية في مناطق "مدهب" و"لوحصيهن" و"طيدع" و"شاعب" و"حميهل" و"تروبة" و"شيوخ" التابعة لمديرية حديبو في محافظة سقطرى، استفاد منها 1,800فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //17:25ت م0094