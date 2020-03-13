اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 300 سلة غذائية في مديرية حديبو بسقطرى
الجمعة 1441/7/18 هـ الموافق 2020/03/13 م واس
سقطرى 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 300 سلة غذائية في مناطق "مدهب" و"لوحصيهن" و"طيدع" و"شاعب" و"حميهل" و"تروبة" و"شيوخ" التابعة لمديرية حديبو في محافظة سقطرى، استفاد منها 1,800فرد.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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17:25ت م
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