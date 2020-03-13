الرباط 18 رجب 1441 ه موافق 13 مارس 2020 م واسقررت المملكة المغربية اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.وأوضحت وكالة الأنباء المغربية إلى أوردت الخبر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى مشاورات في هذا الصدد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في أعقاب المشاورات التي جرت بين السلطات الحكومية المختصة في البلدين، التي ستواصل التنسيق فيما بينها طوال فترة هذه الأزمة الصحية العالمية.// انتهى//17:42ت م0097