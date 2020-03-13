بوينت نوير 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسقامت الحملة الطبية التطوعية الثانية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بوينت نوير في جمهورية الكونغو خلال اليوم الرابع من الحملة، بإجراء 120 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، ليبلغ إجمالي عدد العمليات المنفّذة حتى الآن 362 عملية جراحية.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقاً للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.// انتهى //17:44ت م0100