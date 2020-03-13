واشنطن 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسافتتحت الأسهم الأمريكية، اليوم على ارتفاع يتراوح بين 3.60% و 5.67% ، مع تفاؤل المستثمرين في حصول المزيد من الإجراءات المالية لتفادي الركود العالمي.وسجل مؤشر داو جونز الصناعي 773.20 نقطة بما يعادل 3.65 % ليفتح عند 21973.82 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 89.35 نقطة أو 3.60 % مسجلا 2569.99 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 408.59 نقاط أو 5.67 % إلى 7610.39 نقاط.// انتهى //17:52ت م0103