الرياض 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أمس, حملته التثقيفية الميدانية "صحة وطن" التي تهدف إلى توعية الجمهور الخارجي من المجتمع بمرض فيروس "كورونا المستجد" بالتعاون مع فريق "رؤية وطن التطوعي".وبدأت الحملة التي تمتد لثلاثة أيام باجتماع تنسيقي بين المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي وبعض القيادات في الجهات للوقوف على جاهزية الحملة وكامل الاستعدادات.بعد ذلك انطلق فريق الحملة إلى الأماكن العامة وبعض الأحياء في المنطقة لتوزيع المنشورات الإرشادية والكتيبات التوعوية التي تتحدث عن الفيروس والفئات الأكثر عرضة للإصابة به وطرق انتقاله و الوقاية منه والخطوات الواجب اتباعها, إضافة إلى توزيع أدوات الوقاية والتطهير اللازمة مثل الأقنعة الطبية والقفازات الواقية والمعقمات وغيرها من الأدوات.وأوضح السيالي أن العدد التقديري للمستفيدين من الحملة يصل إلى مايقارب 2000 شخص وعدد المشاركين في تنفيذها 60 متطوعاً ومتطوعة موزعين على عشرة مواقع في أحياء الرياض, مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطط والإجراءات الوقائية التي اعتمدها فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض مؤخراً بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية ذات العلاقة للاستفادة من خبراتهم في مجال التوعية الصحية عن فيروس " كورونا" والوقوف مع الدولة - حفظها الله - في التصدي لمخاطر انتشاره.// انتهى //17:56ت م0104