بيروت 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 0.62% أي ما يعادل 2.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 621.54 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 53 ألفاً و357 سهماً، بقيمة 438 ألفاً و527 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 46 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و156 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 6 ملايين و117 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:37ت م0105