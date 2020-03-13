الرياض 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسحقق مكتب العمل بمحافظة عفيف، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المركز الثالث في خدمة العملاء على مستوى مكاتب الموارد بالمملكة في الفئة الثانية.وجاء التقييم بناءً على الاستبيان الشهري الذي تعده وكالة خدمة العملاء لقياس مدى رضا العملاء عن أداء المكاتب، بهدف تطوير الخدمات المقدمة وتحسين الجودة، حيث توزعت معايير التقييم على ثلاثة محاور رئيسة الانطباع العام عن المكتب ويشمل نظافة المرافق، وتوفر أماكن الانتظار، وسهولة التواصل مع المسؤولين عند الحاجة.أما ثاني المحاور فيتعلق بالخدمات المقدمة للعملاء، وتشمل استقبالهم في القسم المختص، وجودة الخدمة المقدمة، إضافة إلى توفر الأدلة والوثائق والمعلومات المتعلقة بها.وانحصر المحور الثالث في طريقة تقديم الخدمة من حيث سلوك الموظف وإلمامه بالخدمات المقدمة وحسن تصرفه عند تقديم الخدمات وتلقي الشكاوى والاقتراحات, حيث يتم تسجيل تلك الاستبانات في نظام معًا للتقييم الذي يمر بعدة مراحل إلكترونية قبل أن يستعرض الأداء الشهري لكل مكتب على حدة في نهاية كل شهر.// انتهى //18:47ت م0107