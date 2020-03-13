الرياض 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل جميع مباريات مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وسيعقد الاتحاد القاري الثلاثاء القادم اجتماعًا طارئًا لبحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020، بحضور ممثلي الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة إلى مسؤولي الأندية وممثلين للاعبين.// انتهى //18:48ت م0108