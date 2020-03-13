عام / وزارة الصحة السنغالية تعلن عن خمس إصابات جديدة بالكورونا
الجمعة 1441/7/18 هـ الموافق 2020/03/13 م واس
داكار 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الحالات الجديدة ينتمي أصحابها لنفس العائلة وهي عائلة سنغالي مصاب قادم من إيطاليا.
وقالت الوزارة في بيان : إن المصابين الجدد كانوا في الحجر الصحي، وأن نتائج الفحوص أظهرت اليوم عدم إصابة شخص آخر كان مشتبها فيه.
وكانت الوزارة السنغالية قد أكدت أنه ومنذ 2 مارس الجاري تم تسجيل 10 حالات مؤكدة، داعية إلى التزام الهدوء والانضباط والاحترام الصارم للتدابير الموصى بها.
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19:11ت م
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