داكار 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الحالات الجديدة ينتمي أصحابها لنفس العائلة وهي عائلة سنغالي مصاب قادم من إيطاليا.وقالت الوزارة في بيان : إن المصابين الجدد كانوا في الحجر الصحي، وأن نتائج الفحوص أظهرت اليوم عدم إصابة شخص آخر كان مشتبها فيه.وكانت الوزارة السنغالية قد أكدت أنه ومنذ 2 مارس الجاري تم تسجيل 10 حالات مؤكدة، داعية إلى التزام الهدوء والانضباط والاحترام الصارم للتدابير الموصى بها.// انتهى//19:11ت م0113