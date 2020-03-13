لندن 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسالتقى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي يوم أمس في لندن رئيس البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة حسام زملط.وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين بريطانيا والسلطة الفلسطينية، كما أكد كليفرلي بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية إلتزام بلاده بالمساعدة في إحراز تقدم تجاه الوصول إلى حل الدولتين عبر المفاوضات مما سيحقق السلام للإسرائيليين والفلسطينيين.// انتهى //19:35ت م0117