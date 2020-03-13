الخرطوم 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسدعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، مواطنيها للتبليغ الفوري عن أي حالة إشتباه بجائحة ” كورونا” بجميع محافظات الولاية.وقالت فى بيان صادر عنها اليوم، انها خصصت أرقامًا للإتصال والتبليغ مباشرة لمنع إنتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.وطالبت الوزارة مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة والإلتزام بقواعد السلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون.//انتهى//19:37ت م0119