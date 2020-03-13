الخرطوم 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واستسلم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو-حميدتي- دعوة رسمية لزيارة جمهورية الكنغو الديمقراطية، جاء ذلك لدى استقباله بمقر إقامته اليوم، وفد رفيع المستوى من جمهورية الكنغو برئاسة وزيرة الخارجية ميري نوتمبا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بين السودان والكنغو، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//20:40ت م0122