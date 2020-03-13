الرياض 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسنظمت شركة TBC الحكومية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، أمس محاضرة لمنسوبيها حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مقر الشركة الرئيسي بالرياض، وبالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.وتأتي المحاضرة التي نظمتها TBC في إطار إجراءات الشركة لرفع مستوى الوعي لدى منسوبيها للوقاية من هذا الفيروس.وسلّط المحاضر أستاذ الأحياء الدقيقة المساعد بكلية الطب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور حسام زواوي، الضوء على معلومات عن المرض وتاريخه وكيف ينتقل وطرق الوقاية منه.واستهدفت المحاضرة مستويين من التوعية، الأول يتعلق برفع مستوى الوعي لدى منسوبي الشركة لوقاية أنفسهم من أي إصابة محتملة في أثناء العمل، سواء في مقر الشركة، أو مواقع العمل في جميع أنحاء المدرسة، فيما جاء المحور الثاني فركز على رفع مستوى الوعي لديهم لمنع تسلل الفيروس إلى المنشآت التعليمية المنوط بالشركة صيانتها ونظافتها، والبالغ عددها 3320 منشأةً تعليمية .من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة TBC المهندس فهد الحماد إلى أن المحاضرة تأتي ضمن برامج الشركة التوعوية التي تواكب بها الأحداث ذات الصلة بسلامة منسوبيها في المقر الرئيس وفي جميع مواقع العمل، حرصاً من صنّاع القرار في الشركة على سلامة منسوبيها سلّم الله الجميع من كل مكروه، لافتاً الانتباه إلى أن المحاضرة خطوة من ضمن خطط أخرى، تضطلع من خلالها بواجبها الوطني، ومواكبة لجهود الدولة الرامية إلى نشر الوعي الصحي اللازم لوقاية المواطنين من هذا الفيروس.بدوره أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات الجامعية والشؤون الإعلامية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور فيصل الماجد، حرص الجامعة على أداء واجبها الوطني والمجتمعي من خلال تكثيف حضورها في مثل هذا الظرف الذي يمر به العالم كله، بهدف نشر الوعي والثقافة الصحية التي تعد خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة وغيرها من العوارض الصحية المستجدة على المجتمعات، منوهاً باهتمام شركة TBC بهذا الشأن من خلال هذه الخطوة التي اتخذتها لتوعية منسوبيها، ومهيباً بجميع الشركات والقطاعات اتخاذ خطوات مماثلة.// انتهى //20:49ت م0123