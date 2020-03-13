لندن 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع معوضاً جزء من خسارات الأمس التاريخية.وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسباً بنسبة 2.46% ، ما يعادل 128.63 نقطة، ليصل عند مستوى 5366.11 نقطة.يُذكر أن المؤشر أغلق أمس منخفض بأكثر من عشرة بالمائة من قيمة الأسهم في تراجع هو الأكبر خلال يوم واحد منذ أكثر من ثلاثة عقود وذلك بسبب المخاوف من انتشار فيروس كرونا وانخفاض سعر البترول.//انتهى//21:35ت م0133