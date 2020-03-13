لندن 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسواصل الجنية الإسترليني اليوم تراجعه مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" متأثراً بالمخاوف من تداعيات فيروس كرونا المستجد إضافة إلى انخفاض أسعار النفط.وتداول الباوند منخفضاً مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية بنسبة 1.86 % مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.2349 دولار، وأمام العملة الأوروبية بنسبة 1.17 % إلى 1.1131 يورو.//انتهى//22:06ت م0134