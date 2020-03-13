لندن 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيطالي جوسيبه كونتي تناول أزمة انتشار فيروس كرونا المستجد وجهود محاربة المرض.وأعرب رئيس الوزراء البريطاني خلال المحادثة عن تضامن بلاده مع إيطاليا ودعمها بكافة السبل الممكنة في ضوء تفشي الفيروس بشكل كبير، مبيناً أن الأزمة تشكل اختبار كبير لمختلف دول العالم.كما شكر جونسون نظيره الإيطالي على مساعدته في ضمان مغادرة السياح البريطانيين من إيطاليا بعد تفشي المرض، وعلى الدعم الذي تواصل السلطات الإيطالية تقديمه إلى البريطانيين الذين يعيشون هناك.وناقش الزعيمان بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أهمية اتخاذ نهج شفاف وقائم على العلم في التعاطي مع الفيروس.واتفقا على الحاجة إلى التنسيق الدولي لمواجهة الأزمة بما في ذلك من خلال مجموعة السبع.// انتهى //22:09ت م0135