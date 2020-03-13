سكاكا 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واستواصل أمانة منطقة الجوف اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وفق تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة بمتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله الماجد، أن الأمانة والبلديات التابعة قامت بالإشراف على عملية تطهير وتعقيم للشوارع الرئيسية والأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم رش مزيج من المواد المطهرة والمنظفات على مقاعد الحدائق العامة واللافتات، في الشوارع وتطهير الأرضيات والأسطح يومياً، وتطهير المساجد والجوامع وذلك ضمن الجهود الوقائية والإحترازية للأمانة على سلامة مرتادي بيوت الله.وأشار الماجد إلى أن إدارة صحة البيئة ممثلة بإدارة الرقابة الصحية قامت بتنفيذ حملات تفتيشية وجولات رقابية على المحال التجارية والأسواق المركزية وأماكن بيع العربات المتنقلة للتأكد من تعقيمها، إضافة إلى الصالات الرياضية والتأكيد على مراكز العلاج الطبيعي والمساج باستخدم المناشف ذات الاستخدام الواحد والمطاعم باستخدام الأواني ذات الاستخدام الواحد ، مؤكداً على أن أمانة الجوف حريصة على سلامة المواطن والمقيم وتعمل جاهدة للحيلولة على انتشار العدوى، إذ تمثل أماكن التجمعات بيئة خصبة لانتشار بعض الأمراض المعدية.// انتهى //22:14ت م0140