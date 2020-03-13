رفحاء 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسكثّف القطاع الصحي بمحافظة رفحاء والقطاع الصحي بشعبة نصاب، حملات التوعية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بهدف رفع مستوى الثقافة الصحية لدى المواطن والمقيم، ليتسنى له اتخاذ اللازم لوقاية المواطنين والمقيمين من الفيروس.وتضمنت الحملة محاضرات نفذت في عدداً من القطاعات المدنية والعسكرية، إلى جانب توزيع عدد من البروشورات والمطويات التثقيفية والتوعوية عن المرض وآليات الاحتراز منه، والتأكيد على نصائح وتوجيهات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بهذا المرض، بداية من ضرورة العناية بالنظافة الشخصية، والاهتمام بغسل اليدين، والبعد عن متابعة الشائعات وتداولها بصورة خاطئة.// انتهى //22:14ت م0141