تونس 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسقررت تونس غلق حدودها البحرية والجوية بصفة كلية مع ايطاليا، وذلك ضمن إجراءات اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا.وأعلن رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ، في كلمة له عبر التلفزيون الرسمي مساء اليوم، التخفيض في عدد الرحلات الجوية إلى عدد من البلدان إلى رحلة واحدة إسبوعيا، كما أعلن الفخفاخ منع صلاة الجماعة في المساجد، وغلق رياض الأطفال والمدارس الخاصة، بالإضافة إلى إغلاق المقاهي و المطاعم مساءًا.وقررت تونس في ذات الإطار تنظيم كل التظاهرات الرياضية دون حضور الجمهور بعد أن كانت قد ألغت في وقت سابق كل التظاهرات الثقافية والشبابية.وكانت السلطات الصحية التونسية، قد أعلنت مساء اليوم تسجيل ثلاثة حالات إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى 16 إصابة.//انتهى//22:14ت م0142