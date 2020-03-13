الرباط 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي المغربية اليوم عن توقيف الدراسة في جميع المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين ورياض الأطفال، اعتبار من يوم الاثنين القادم وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الدروس الحضورية سوف يتم تعويضها بدروس عن بعد، لتمكين كل المتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.//انتهى//22:15ت م0144