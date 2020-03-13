مكسيكو سيتي 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسكشفت الرئاسة الفنزويلية اليوم وصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى أراضيها ، مع ثبوت إيجابية نتائج الفحص لشخصين.وأكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز أن مواطنين فنزويليين اثنين من ولاية ميراندا أصيبا بالفيروس المميت.وأضافت أن "جميع الركاب الذين وصلوا على رحلة خطوط ايبيريا رقم 6673 ، يومي 5 و 8 مارس ، يجب أن يخضعوا للحجر الصحي الإجباري".//انتهى//22:20ت م0145