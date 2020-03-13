الأمم المتحدة 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسوجهت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركاؤها نداءً مشتركًا من أجل الحصول على مبلغ 1.3 مليار دولار لهذا العام لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة للاجئين الفارين من سبع سنوات من الاضطرابات والصراعات في جنوب السودان.جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في جنيف، اليوم الذي أشار إلى أنه لا تزال هناك العديد من التحديات نحو إيجاد حلول لملايين السكان من جنوب السودان والذين نزحوا قسرا بسبب سنوات من الصراع.وأفاد بابار بالوش، أن هناك حاجة ماسة للتمويل من أجل توفير المساعدة المنقذة للحياة، ويشمل ذلك رعاية 65 ألف طفل لاجئ من غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، والحصول على مياه الشرب المأمونة واتخاذ إجراءات بشأن العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.وبحسب المفوضية، فأن لاجئي جنوب السودان هم أكبر مجموعة من اللاجئين في أفريقيا، حيث اضطر نحو 2.2 مليون شخص للفرار، منهم 83% من النساء والأطفال، كم نزح مليونا شخص إضافي داخل البلاد.//انتهى//22:46ت م0147