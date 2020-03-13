الجزائر 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الليلة، عن تسجيل إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لدى مواطن جزائري يبلغ من العمر 36 عاما وعاد مؤخرا من فرنسا.وأضافت الوزارة في بيان أن عدد المصابين بفيروس كوفيد -19 ارتفع إلى 27 حالة، فيما أبلغت عن وفاة شخصين بسبب الفيروس.وأعلنت الجزائر تعليق رحلات الخطوط الجوية الجزائرية إلى ومن كل من المغرب واسبانيا وايطاليا وتقليصها مع فرنسا، وعطلت الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد، في إطار إجراءات احترازية أقرتها الحكومة عملا بتوصيات منظمة الصحة العالمية.// انتهى//22:55ت م0149