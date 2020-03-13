الرياض 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واستعادل فريق الفيصلي مع نظيره الحزم بهدفين لكل منهما ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب نادي الحزم بالرس ، في ختام منافسات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.سجل هدفي الحزم فاقنر أليماو عند الدقيقة 34 "ركلة جزاء"، وأسامة الخلف في الدقيقة 49، فيما أحرز هدفي الفيصلي يوسف الجبلي عند الدقيقة 44، ومحمد الصيعري بالدقيقة 68 .وبهذه النتيجة رفع الحزم رصيده النقطي إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر ، كما رفع الفيصلي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس.// انتهى//23:25ت م0151