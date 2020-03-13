القاهرة 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسعقدت اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية المجتمع والمسؤولية الاجتماعية والشراكات بالمنظمة الكشفية العربية، اليوم اجتماعاً عبر الأنترنت من خلال تطبيق zoom بدعوة من رئيس اللجنة وبمشاركة إدارة تنمية المجتمع والشراكات بالإقليم الكشفي العربي، لمناقشة العديد من النقاط المُدرجة على جدول الأعمال، والتي أتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح رئيس اللجنة صخر حميد أن الاجتماع أقر تنفيذ حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، بالتعاون مع اللجنة الكشفية العربية الفرعية للإعلام والاتصال، انطلاقاً من دور اللجنة التوعوي بتثقيف الجميع بهذا الفيروس، وخطره وسبل الوقاية منه، حيث ستشتمل الحملة على التعريف بأهم أعراض الفيروس، وطرق انتقاله، وما يتوجب فعله في حال اشتباه الإصابة به.ناقشت اللجنة خطط عملها خلال عام 2020 وآليات التنفيذ والتوصيات والتكليفات لأعضاء اللجنة خلال الفترة القادمة.// انتهى //23:31ت م0153