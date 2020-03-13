طرابلس 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا ، أنه تم نقل 120 لاجئًا، من ليبيا إلى النيجر، في أول رحلة إجلاء خلال العام الجاري.وأوضحت المفوضية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه سيتم استضافة هؤلاء اللاجئين في مركز العبور التابع لها في نيامي لفترة محدودة إلى حين انتهاء إجراءاتهم للحصول على حل دائم.// انتهى //23:40ت م0154