تونس 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسالتقى معالي وزير التنمية والاستثمار التونسي محمد سليم العزابي بمقر الوزارة اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدي تونس محمد بن محمود العلي.وكان اللقاء مناسبة تمّ خلالها التطرق إلى التعاون الاقتصادي والمالي القائم بين البلدين الشقيقين والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه.كما بحث الجانبان سبل تسريع تنفيذ المشاريع المتفق بشأنها.//انتهى//23:43ت م0155