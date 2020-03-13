اقتصادي / وزير التنمية والاستثمار التونسي يلتقي سفير المملكة بتونس
الجمعة 1441/7/18 هـ الموافق 2020/03/13 م واس
تونس 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس
التقى معالي وزير التنمية والاستثمار التونسي محمد سليم العزابي بمقر الوزارة اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدي تونس محمد بن محمود العلي.
وكان اللقاء مناسبة تمّ خلالها التطرق إلى التعاون الاقتصادي والمالي القائم بين البلدين الشقيقين والفرص المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه.
كما بحث الجانبان سبل تسريع تنفيذ المشاريع المتفق بشأنها.
//انتهى//
23:43ت م
0155