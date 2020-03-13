قلقيلية 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم مصور صحفي.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة مصور وكالة الصحافة الفرنسية في شمال الضفة الغربية جعفر اشتية بعيار "مطاطي" في رجله، وشاب آخر في رجله أيضا، إضافة لإصابة 17 آخرين بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيًا.//انتهى//23:48ت م0156