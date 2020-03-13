عدن 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسقال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك إن حكومته تقف بثبات وعزيمة في استكمال إنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني في بلاده.ونوه عبد الملك بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للانتصار في هذه المعركة الوجودية للحفاظ على عروبة اليمن وأمنها واستقرارها، ورفع المعاناة عن شعبها جراء هذا الانقلاب الدموي والعنصري.جاء هذا خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء اليوم مع رئيس هيئة الأركان العامة في بلاده قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز وقائد المنطقة العسكرية العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وأطلع القائدان في الجيش اليمني، رئيس الوزراء على آخر المستجدات والعمليات القتالية في عدد من الجبهات لردع التصعيد العسكري المستمر لمليشيا الحوثي الانقلابية، وجرائم الحرب التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين من عمليات تشريد ونزوح قسري ونهب للممتلكات العامة والخاصة.وقدم رئيس هيئة الاركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الثالثة، لرئيس الوزراء، ايضاحًا عن التطورات الميدانية والعسكرية المتسارعة في عدد من الجبهات، على ضوء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي ، والخطط العسكرية التي يتم تنفيذها بإسناد من تحالف دعم الشرعية لتحقيق السيطرة والتقدم في الجبهات.//انتهى//23:53ت م0157