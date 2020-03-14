طرابلس 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأعلن وزير التعليم الليبي المكلف محمد عماري مساء اليوم، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، والذي جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي و وزيري الصحة و التعليم واعتباره إجراءًا احترازيًا ووقائيًا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية و التوعية التي تقوم بها الحكومة.كما طمأن الوزير خلال تصريحه لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة الأسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا و يدعو أولياء الأمور والمعلمين والموظفين لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والتقليل من التواجد في أماكن التجمعات العامة.//انتهى//00:13ت م0158