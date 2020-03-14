عدن 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسقُتل وأصيب عدد من المدنيين في اليمن جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مناطق في مدنية تعز، جنوب غرب اليمن.وذكرت مصادر محلية أن المليشيا الحوثية قصفت، بقذائف الهاون، مساء اليوم، حي الزهراء، شرقي المدينة وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل، بحسب ما ذكره موقع / سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية.كما تسبب القصف الحوثي عن إلحاق أضرار بممتلكات السكانوخلفت هجمات تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على تجمعات مدنية منذ أكثر من خمس سنوات في سقوط مئات الضحايا وسط المدنيين بين قتيل وجريح.// انتهى//00:14ت م0159