جدة 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسدشنت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أمس دبلوم المبيعات الاحترافية المخصص لنزلاء برنامجي ثقة وإشراقة بسجن بريمان، الذي من المقرر أن يستفيد منه نحو 60 نزيلاً.وأوضح مدير سجون المنطقة المكلف العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي أن الدبلوم يعد الأول على مستوى الجامعة، وجرى تفعيله في سجن بريمان منذ نحو شهرين، ومدته سنة ونصف.وقدم الغامدي شكره لجامعة الملك عبدالعزيز لشراكتها الفعالة مع سجون المنطقة، من خلال تقديم البرامج النوعية وتذليل العقبات أمام النزلاء والنزيلات لإكمال دراستهم واختيار التخصصات التي تلائم سوق العمل وتتماشى مع مضامين أهداف رؤية المملكة 2030، واستحداث مسارات وبرامج جديدة للنزلاء بدءاً من السنة الدراسية القادمة بمختلف الدرجات العلمية سواء الدبلوم أو البكالوريوس، مثمناً في الوقت نفسه جهود وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، فيما يتعلق بتفعيل الشراكة بين الجهتين، بتخصيص العديد من البرامج التعليمية المعتمدة رسمياً للنزلاء وإنشاء لجان متخصصة للتعليم الجامعي بالسجون.وعلى هامش التدشين، تجول وفد الجامعة على مرافق مركز ثقة واطلع على البرامج التأهيلية والإصلاحية المقدمة للنزلاء، بالإضافة إلى مقر الأنشطة التعليمية والثقافية ومعرض الرسم.وفي الختام قدمت الهدايا التذكارية والشهادات التقديرية من مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة لأعضاء الوفد الجامعي وأعضاء هيئة التدريس، وقدمت الجامعة كذلك درع تذكاري لسجون المنطقة بهذه المناسبة.// انتهى //00:25ت م0160