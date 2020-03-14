نيقوسيا 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس إغلاق حدود بلاده لأسبوعين أمام الأجانب تحسبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يستثنى من هذا القرار المقيمون قانونا في الجزيرة والعاملون فيها والطلاب.وقال في خطاب متلفز إن "دخول (الأراضي) محظور لأسبوعين على أي مواطن ليس قبرصيًا وليس مقيمًا، أو لا يعمل في الجزيرة بوصفه أوروبيا أو مواطنًا من دولة أخرى".//انتهى//00:58ت م0163