عام / الرئيس القبرصي يعلن منع دخول غير المقيمين لأسبوعين على خلفية تفشي فيروس كورونا
السبت 1441/7/19 هـ الموافق 2020/03/14 م واس
نيقوسيا 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واس
أعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس إغلاق حدود بلاده لأسبوعين أمام الأجانب تحسبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يستثنى من هذا القرار المقيمون قانونا في الجزيرة والعاملون فيها والطلاب.
وقال في خطاب متلفز إن "دخول (الأراضي) محظور لأسبوعين على أي مواطن ليس قبرصيًا وليس مقيمًا، أو لا يعمل في الجزيرة بوصفه أوروبيا أو مواطنًا من دولة أخرى".
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