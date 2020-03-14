الخرطوم 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن اليوم وفداً رفيعا من جمهورية الكنغو الديمقراطية برئاسة وزيرة الخارجية ميري نوتمبا والوفد المرافق لها الذي يزور الخرطوم حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.//انتهى//01:35ت م0169