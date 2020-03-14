أبيدجان 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسرشح حزب "تجمع الجمهوريين من أجل الديمقراطية والسلام" الحاكم في الكوت ديفوار ، الوزير الأول آمادو غون كوليبالي مرشحا له في الانتخابات الرئاسية القادمة، المقررة في شهر اكتوبر 2020، وذلك بعدما أعلن الرئيس الحسن واتارا عدم ترشحه لولاية ثالثة.وتم اختيار غون كوليبالي بالإجماع، خلال اجتماع استثنائي عقده الحزب، لتحديد خليفة للرئيس منتهي الولاية الحسن واتارا.ويعتبر آمادو غون كوليبالي، البالغ من العمر 61 سنة، أحد المقربين من واتارا، حيث عملا معا على مدى 3 عقود، ويشغل منصب وزير أول منذ 2017.وكان واتارا، الذي حكم الكوت ديفوار لولايتين رئاسيتين منذ 2011، قد أعلن في 5 من شهر مارس الجاري، عدم ترشحه لولاية ثالثة.//انتهى//02:07ت م0171