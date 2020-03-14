فيينا 18رجب 1441 هـ الموافق 13مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في النمسا مساء اليوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بالدولة الى 504 حالات.وقالت الوزارة في بيان ان هذه الحالات توزعت بين الولايات النمساوية التسعة حيث سجلت محافظة (تيرول) الغربية أكبر عدد من الإصابات حيث بلغ 167 حالة تليها محافظة (النمسا العليا) باجمالي 84 إصابة ثم العاصمة فيينا بعدد 82 حالة وثم محافظة (النمسا السفلى) باجمالي 63 حالة.اما المحافظات الاقل في عدد الإصابات فقد كانت (كارنتين) الجنوبية المجاورة لإيطاليا باجمالي أربع إصابات فقط تليها محافظة (بورغينلاند) شرق النمسا باجمالي سبع إصابات و(سالزبورغ) بعدد 23 حالة ثم (فورارلبرغ) بعدد 22 إصابة فيما سجلت محافظة (شتايرمارك) الجنوبية ثاني أكبر المحافظات النمساوية من حيث التعداد السكاني بعد فيينا 52 حالة إصابة.وكان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس قد ناشد في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم السكان التحلي بالصبر والتضامن التام "لكي نعبر معا المرحلة الجديدة الصعبة التي سيتغير فيها نمط حياتنا بشكل جذري".// انتهى //02:41ت م0175