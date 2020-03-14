جيزان 18 رجب 1441 هـ الموافق 13 مارس 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والريث، والداير بني مالك ، والدرب، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد ، وفرسان، وفيفا، وهروب والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - من الساعة الـ 3 فجراً وحتى الساعة الـ 5 مساءً.// انتهى //03:02ت م0177