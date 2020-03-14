الرياض 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق(تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم ،الرياض ،الشرقية، عسير ، الباحة، مكة المكرمة ).وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:48ت م0001