الرياض 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تعزي حاكم الشارقة في وفاة أحمد القاسمي.المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لحظر أسلحة الدمار الشامل.إيداع اتفاقية المنطقة المحايدة لدى الأمم المتحدة.حرس الحدود.. عين ساهرة ويد حانية وحدود آمنة.ديوان المظالم.. خدمات إلكترونية وتدابير احترازية.ابن حميد: تعلقوا بربكم وخذوا بأسباب الوقاية.تطهير وتعقيم معرض «عمارة الحرمين» ومكتبة الحرم المكي.البعيجان يحذر من الاستهزاء بالوباء ويحث على التحصن بالذكر والدعاء.تعليق الأعمال الميدانية لمشروع تعداد السعودية.حقوق الإنسان تتفقد مهامها في الحدود الشمالية وتنظم ورشة «العنف الأسري»النيابة تتوعد مخالف احترازات «الكورونا» بالتعزير.تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا."البيئة" تستعرض آليات توفير احتياجات المملكة من القمح حتى 2037.في إيران.. الشعب للوباء.. والوباء للعالم.«كوفيد 19» يعزل دول العالم.سورية: الحرب تردي طفلاً كل عشر ساعات.ترمب يعلن حالة الطوارئ في عموم الولايات المتحدة.فتاة يمنية تناشد الحوثي: أعيدوا أخي اليتيم.ضربات انتقامية أميركية على مهاجمي «التاجي».اليونان تسيل دموع المهاجرين.// يتبع //07:43ت م0002