وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خطة وطنية) : أسبوع مرّ على الحجر الاحترازي لمحافظة القطيف، ولا يسعنا إلا أن نثمن كفاءة إدارة الأزمة من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن ذلك القرار الشجاع والصحيح، بالإضافة إلى تحضر سلوك المواطنين في تنفيذ قرار حاسم، فبالرغم من أكثر سيناريوهات تفشي الفيروس سوداوية وقتامة وأعداد الإصابات والضحايا المقدرة بمئات الألوف حول العالم، يُعزي خبراء إلى متغيّر تطبيق تدابير وقائية أكثر وعيًا الدور الأكبر في تحجيم خسائر المصاب العالمي، وتقليص أعداد ضحايا الفيروس إلى حد بعيد، في مقدمة هذه القرارات الشجاعة التي تبنتها المملكة، جاء تعليق العمرة لأجل غير مسمى حمايةً لضيوف الرحمن الذي كان ولايزال حديث العالم، وغيرها، وصولاً إلى غلق المحافظة بعد تسجيل 11 حالة إصابة بها وقت إعلان القرار.وبينت أن محافظة القطيف تطرح نموذجًا مهماً لكيفية التعامل مع الأوضاع الطارئة والأزمات، وإحكام السيطرة على متغيرات الوضع الصحي الحساس مع رعاية متطلبات معيشة المواطن اليومية واحتياجاته الأساسية في الوقت نفسه، إذ بينما تتواتر الأنباء حول جنوح بعض الأسر إلى تخزين احتياجاتها المنزلية بصورة غير معتادة، ماتزال الأسواق تلبي تزايد حركة الطلب على السلع الأساسية. الإجراءات الصحية في الأماكن العامة واستخدام الأدوات الورقية بديلًا عن متعددة الاستخدام خطوة أخرى في مكافحة العدوى وإشارة ذات دلالة على أن القطيف ملتزمة بخطة عمل لافتة تشمل نواحي الحياة كافة وتكفل تخفيف حدة القلق لدى المواطن فضلًا عن الحفاظ على سلامته وسلامة العاملين في القطاعات كافة.وأضافت أنه لابد من أن تُكلل الجهود الرسمية الميدانية في المحافظة بتفهم واسع بين الأفراد، وحرص على اتباع قواعد السلامة في المقام الأول وعدم الانجراف خلف الشائعات والمعلومات غير ذات المصداقية من المصادر العشوائية غير الموثقة، فالسلوك الإيجابي من الجمهور له الأثر الأكبر على تحويل المواقف الخطرة إلى تحديات تتخطاها الأمم بثبات للوصول لغاياتها الكُبرى، ولا تعدو أزمة كوفيد - 19 مرحلة شديد الوطأة من تاريخ العالم.وختمت :امتثال المواطنين، رغم الخوف والضيق بالغلق المقدرين بالطبع، لمفردات خطة الوزارات المعنية وعدم عرقلتها خير مثال على السلوك الإيجابي المنشود من مواطني القطيف وغيرها من مدن المملكة، ونصيبهم من الإسهام في الخطة الوطنية الوقائية لتقليص ضحايا الفيروس بالعالم.// يتبع //07:57ت م0003