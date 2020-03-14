وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( العالم يواجه كورونا) : العالم في حالة استنفار على أعلى مستوى، وعلى جميع الأصعدة ، لمواجهة تفشي (كورونا المستجد) ومحاصرته بمزيد من الجهود والأمل في استعادة الأمان الصحي وسلامة البشرية من هذا الفيروس الذي اعتبرته منظمة الصحة وباء عالميا .وأضافت أنه في إطار مواجهة هذا التحدي الصادم للعالم وفاتورته الاقتصادية على الدول والشعوب ، تقود المملكة جهود مجموعة العشرين على مختلف الأصعدة الصحية والمالية؛ لتعزيز الجهد العالمي في محاصرة تلك الأخطار بالتنسيق والتعاون مع المنظمات المعنية الدولية، وترتكز المملكة وجهودها الكبيرة في هذا الشأن على تجربتها وإمكاناتها وخبراتها في التعامل مع مثل تلك التحديات الصحية، وقائيا وطبيا ، من خلال الإجراءات الاحترازية الدقيقة والتعاون مع دول العالم ومنظماته المعنية التي أشادت بالجهود السعودية الناجحة.وختمت : أكدت دول مجموعة العشرين من خلال اجتماعاتها في المملكة ، وقفتهم متآزرين مع الدول المتضررة ،وتعزيز التعاون للحد من تفشي الفيروس، ووقاية الشعوب، وتخفيف آثاره على الاقتصاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتجنب أي تداعيات طارئة ، انطلاقا من الحرص على رعاية الأنفس وما يمثله ذلك من أهمية قصوى، بدعم الجهود الرامية إلى إيجاد أنظمة للإنذار المبكر وتوفير العلاجات الملائمة واللقاحات اللازمة ، وتوظيف جميع الأدوات والسبل المتاحة لدعم الأنشطة الاقتصادية؛ حتى استعادة العالم لأسباب استقراره وتقوية اقتصادياته.// يتبع //07:58ت م0005