عدن 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسفجرت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالديناميت مقر نقطة الرقابة الخامسة الواقعة في سيتي ماكس شرق مدينة الحديدة في الساحل الغربي لليمن.وقال مصدر عسكري يمني: إن التفجير يعد اعتداء جديد للميليشيات الحوثية على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الإرتباط لمراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة، بحسب ما نقله الموقع الالكتروني لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني.وتأتي عملية تفجير النقطة بعد يومين من انسحاب ضباط الارتباط من جميع نقاط المراقبة وإعلان الفريق الحكومي تعليق عمله احتجاجًا على قيام ميليشيات الإرهاب الحوثية بقنص ضابط الارتباط في النقطة ذاتها.// انتهى //08:26ت م0008