إسلام آباد 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة الباكستانية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر إغلاق المدارس والمصالح التعليمية، وإغلاق الحدود مع إيران وأفغانستان بشكل كامل، وإلغاء العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني في إسلام آباد.واهتمت بمطالبة البرلمان الباكستاني من الحكومة بضرورة فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب فيروس كورونا.وأخبرت في الشأن الإقليمي عن ارتفاع الإصابات المؤكدة في الهند بفيروس كورونا إلى 81 حالةً، وظهور إصابات جديدة في أفغانستان، وإلغاء معظم الاجتماعات الإقليمية والدولية بعد تنصيف منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا وباءً عالميًا.وعرجت إلى إفراج السلطات الهندية عن رئيس الوزراء الأسبق لإقليم كشمير فاروق عبدالله بعد أشهر من وضعه رهن الاعتقال المنزلي.// انتهى //08:28ت م0009