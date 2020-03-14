برشتينا 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسسجلت السُلطات الصحية في كوسوفا اليوم أول حالتي إصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19).وقال وزير الصحة في كوسوفا ارابين فيتا في مؤتمر صحفي: إن أحد المصابين إيطالي الجنسية في العقد الثاني من العمر، أما الآخر فهو من مواطني كوسوفا، لافتًا الانتباه إلى أنهما بحالة مستقرة ويتلقيان العلاج في المستشفى.وأضاف أنه أجريت الفحوصات لـ 15 شخصًا من المخالطين للمصابين.مما يذكر أن ألبانيا التي سجلت 23 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن أغلقت حدودها مع كوسوفا.// انتهى //08:43ت م0010