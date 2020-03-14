كراكاس 19 رجب 1441 هـ الموافق 14 مارس 2020 م واسأعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أنه تم تشخيص أول إصابتين بفيروس كورونا المستجد في فنزويلا، مشيرةً الى أنّ المصابين هما رجل وامرأة عادا من أوروبا، ومؤكّدةً من جهة أخرى أنه سيتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية في البلاد.وعلى أثر تأكيد أوّل حالتَي إصابة في البلاد، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "حال التأهّب" في فنزويلا، قائلًا "سنبدأ حجرًا صحيًا جماعيًا".// انتهى //08:47ت م0011